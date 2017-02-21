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3 Kişi Tutuklandı

Polisiye Olaylar:
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21 Şubat 2017 Salı 14:14

Kira Parası Yüzünden Canından Olacaktı

Kira Parası Yüzünden Canından Olacaktı
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Kira Parası Yüzünden Canından Olacaktı

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de, birlikte yaşadığı ev arkadaşını gazla zehirlemeye çalışan zanlı Bekir Sıddık Erdoğan tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Mustafa Dağsevenler olayla ilgili bulguları aktardı. Dağsevenler huzurda bulunan zanlı Bekir Sıddık Erdoğan’ın Gönyeli’de 20 Şubat tarihinde, saat 04.00 sıralarında, birlikte kaldığı ev arkadaşı Ahmet Cin’i kira parasını kendisine ödemediği gerekçesiyle, yatak odasında uyuduğu sırada, mutfak gazının hortumunu yatak odası kapısının altına yerleştirip oda içerisine gaz vererek kasten öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi. Polis müştekinin durumu fark etmesi üzerine olayın polis bildirildiğini ve müşteki Ahmet Cin’in, Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavi edildiğini ve taburcu edildiğini belirtti. Polis çavuşu Mustafa Dağsevenler zanlının tespit edilerek yakalandığını ve konu ile ilgili bir gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini alınan ifadesinin teyit ve tekzibinin gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
Bekir Sıddık ErdoğanGazla ZehirlemeArkadaş
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