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Kezban Yönlüer Hapse Mahkum Edildi!

Kezban Yönlüer hapse mahkum edildi.

Kezban Yönlüer Hapse Mahkum Edildi!

Kezban Yönlüer hapse mahkum edildi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 15:41
Kezban Yönlüer Hapse Mahkum Edildi!
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 Gönyeli'de 18 Ocak 2012 tarihinde meydana gelen ve ''Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu Alkın Coşkun'un ölümüne sebep olma'' başta olmak üzere toplam 6 suçtan yargılanan Kezban Yönlüer dün Ağır Ceza mahkemesi tarafından 1 yıl hapse mahkûm edildi.Dün gerçekleştirilen duruşmada sanığı dört davadan suçlu bulan ağır ceza heyeti, bugünkü karar duruşmasında sanığı son iki dava olan seyrüsefersiz ve sigortasız araç kullanma suçlarında da suçlu bularak mahkûm etti.

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Peri Hakkı, Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı ve Yargıç Alev Ulunay’ın oy birliği ile vermiş olduğu mahkûmiyet kararını Başkan Peri Hakkı açıkladı. Başkan Peri Hakkı, sanığın yargılandığı 6 davadan suçlu bulunup mahkûm edildiğini belirterek, sanık aleyhine getirilen en ağır davanın 1.dava olan dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme olduğunu dile getirdi. Hakkı, son günlerde sürücülerin trafik kurallarını ihlal etmesinden dolayı ölümle sonuçlanan kazalarda artış olduğunu, birçok ailenin acı çektiğini belirterek, bu tür suçlardan yargılanan sanıklar hakkında ceza takdir ederken, ölümle sonuçlanan kazalarda olguların titizlikle incelenmesi, sürücünün katkısının detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ülke halkını acıya boğan kazaların oranında bir türlü azalma olmadığını, bu nedenle sanıklara caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini dile getiren Hakkı, fakat sadece anlık bir dikkatsizlik sonucu kaza meydana gelebileceğini ve şansızlık sonucu ölüm olabileceğini belirterek, “eğer sürücü alkol almışsa, hız yapmışsa ve diğer kuralları ihlal etmişse bu sürücüye verilecek kaçınılmaz hapis cezasının süresini belirlemede kıstas olacağını söyledi.

Huzurundaki olayda meydana gelen kazanın sıklıkla rastlanılan bir kaza olmadığını, olay günü basit bir nedenden dolayı Erhan Saraç ile Alkın Coşkun’un kavga ettiğini, o esna yere düşen Alkın Coşkun’un başının üzerinden aracı ile geçen sanığın tedbirsiz ve dikkatsizliği sonucu ölüme neden olduğunu belirti. Hakkı sanığı oy birliği ile 1 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.
Mahkeme ayrıca vermiş olduğu kararda yapılan soruşturma ve sunulan rapor doğrultusunda duruşma esnasında meydana geldiği iddia edilen CD çalınması ile ilgilide bir bulguya rastlanamadığını belirtti.
Duruşmanın sonuçlanmasının ardından polis mahkeme koridorlarında geniş güvenlik önlemleri alarak sanığı polis koridoru arasından tutuklu aracına götürdü.
Son Güncelleme: 17.12.2014 15:49
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