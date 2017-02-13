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13 Şubat 2017 Pazartesi 13:41

Kenevir Zanlısı Tutuklu Yargılanacak

Kenevir Zanlısı Tutuklu Yargılanacak
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 Kenevir Zanlısı Tutuklu Yargılanacak

Lefkoşa’da Lokmacı Kara kapısından ülkemize giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan Romanya uyruklu zanlı Oana Maria Macoveiciuc teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Oana Maria Macoveiciuc’in 9 Şubat tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa’da Lokmacı Kara kapısından ülkemize giriş yapmak istediği esnada şüpheli tavırları nedeniyle üzerinde yapılan aramada tasarrufunda hintkeneviri türü 10 gram ağırlığında madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkemizde yasal hiçbir bağı olmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevinde tutuklu yargılanmasına emir verdi.

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