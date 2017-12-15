Kenevir Soruşturması Tamamlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Vural Bozlar ve Hakan Aldağ ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada bağlantılı olduğu düşünülen Y.B’de bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlılar Vural Bozalar ve Hakan Aldağ’ın 8 Aralık tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa’da bir araç içerisinde bulundukları sırada Narkotik şubede görevli polis ekibinin, üzerlerinde yaptığı aramada zanlı Bozalar’ın üzerinde yaklaşık 2 gram, zanlı Aldağ’ın ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada zanlı Vural Bozalar’ın ikametgâhında yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet sigara izmariti bulunduğunu belirtti. Polis memuru Camal Ramiz zanlı Hakan Aldağ’ın ise ikametgâhında yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare yapıldığını aktardı. Ramiz, zanlı Vural Bozalar’ın vermiş olduğu gönüllü ifadesinde konu uyuşturucu maddeyi 3 gram olarak zanlı Hakan Aldağ’dan aldığı itirafında bulunduğunu söyledi. Polis zanlı Aldağ’ın ise ifadesinde tasarrufunda bulunan konu uyuşturucu maddeyi huzurda bulunan zanlı Y.B’nin yönlendirmesi ile 6 Aralık tarihinde Lefkoşa’da bir yerden aldığı bayanında bulunduğunu söyledi. Polis meseleye bağlantısı olduğu düşünülen Y.B’nin de tutuklandığını ve yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirtti.

Polis memuru Cemal Ramiz zanlıların KKTC vatandaşı olduğunu ve ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmelerine emir verdi. Kıdemli Yargıç ayrıca zanlı Hakan Aldağ’ın 6 bin TL nakit yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kişinin 50 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verirken, zanlılar Vural Bozlar ve Y.B’nin ise KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.