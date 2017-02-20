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20 Şubat 2017 Pazartesi 06:00

Kendi Kendini Vurdu

Kendi Kendini Vurdu
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Sadrazamköy’de dün öğlenden sonra avlanan Enis Soğular kendi kendini vurdu.

Dün Sadrazamköy Tavşan çiftliği civarlarında avlanan Enis Soğular, ayağının kayması sonucu yere düştü. Soğular, düştüğü sırada elinde tutuğu av tüfeği ateş alması sonucu sağ ayak bileğini vurdu. Olayın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Enis Soğular’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. 
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