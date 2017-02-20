Kendi Kendini Vurdu

Dün Sadrazamköy Tavşan çiftliği civarlarında avlanan Enis Soğular, ayağının kayması sonucu yere düştü. Soğular, düştüğü sırada elinde tutuğu av tüfeği ateş alması sonucu sağ ayak bileğini vurdu. Olayın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Enis Soğular’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Dün Sadrazamköy Tavşan çiftliği civarlarında avlanan Enis Soğular, ayağının kayması sonucu yere düştü. Soğular, düştüğü sırada elinde tutuğu av tüfeği ateş alması sonucu sağ ayak bileğini vurdu. Olayın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Enis Soğular’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.