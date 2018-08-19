Kayıp kişi evine döndü

18.08.2018 tarihli Polis Basın Bülteninde, 16.08.2018 tarihinde, Boğaz'da Umut SALMAN (E-32)’ın kalmakta olduğu ikametgahdan ayrılmış ve geri dönmediği bildirilmişti. Adı geçen 19.08.2018 tarihinde evine geri dönmüştür.
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