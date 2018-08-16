Karabulut Cindy’ye yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarufundaki uyuşturucu madde ile gelen zanlı Hüseyin Karabulut Narkotik Detektör köpeği Cindy’i geçemedi. Zanlı tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir, 15 Ağustos’ta Ercan Havalima’nından giriş yapan zanlı Hüseyin Karabulut’a narkotik köpeği Cindy’nin tepki vermesiyle yapılan aramada tasarrufunda bir gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Kurtbir, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının soruşturma maksatlı bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.