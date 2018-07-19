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Kara para soruşturması sürüyor

Kara para soruşturması sürüyor

19 Temmuz 2018 Perşembe 19:47
Kara para soruşturması sürüyor

Kara para soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa Polis Müdürlüğü’nün bahçesinde emare olarak bulunan bir araçta saklanmış yüklü miktarda parayı gizlice alırken, kendisini fark eden polis memurunu bertaraf ederek kaçan ve Girne’de yakalandığı esnada tasarrufunda 125 bin 500 TL nakit para ele geçirilen zanlı İrfan Tan’ın yanı sıra suç ortakları Metin Bal ile Karabey Kaan Uluışık, aleyhinde 5’er günlük ek tutukluluk emri alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İrfan Tan, Metin Bal, Karabey Kaan Uluışık, Selim Özdemir ve Kasım Bozdoğan, bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarılırken, Özdemir ile Bozdoğan teminata bağlanarak serbest bırakıldı. Farklı şahısların banka hesaplarını yasa dışı para transferinde kullanan zanlılar İrfan Tan, Metin Bal ve Karabey Kaan Uluışık bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Mehmet Davulcu’yu tanık olarak dinletti. Zanlılar İrfan Tan, Metin Bal ve Karabey Kaan Uluışık’ın “Suç Gelirlerinin Aklanması” suçlarından tutuklandıklarını belirten Davulcu, Bin 500 TL ile 2 bin TL arasında değişen ücretler karşılığında farklı şahısların hesaplarını kullanarak bu hesaplar üzerinden yasadışı bir şekilde yüklü miktarda para transferi gerçekleştiren zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın halen devam ettiğini dile getirdi.

4 Temmuz tarihinden beridir devam eden kapsamlı soruşturma sürecinde 7 kişinin mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandığını, 20 kişiden de ifade alındığını açıklayan Davulcu, zanlılar aleyhine yürütülen soruşturmanın halen devam ettiğini ve aranan bir şahıs daha olduğunu belirterek, serbest kalmaları halinde yürütülen geniş çaplı soruşturmaya etki etme olasılığı yüksek olan zanlıların tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlıların 5’er gün süreyle daha tutuklu kalmalarına emir verdi.

“Kara para aklama” soruşturması kapsamında poliste tutuklu bulunan zanlılar İrfan Tan, Metin Bal ve Karabey Kaan Uluışık’ın Selim Özdemir ve Kasım Bozdoğan’ın banka hesaplarını kullanarak yüklü miktarlarda havale işlemi gerçekleştirdiklerinin ortaya çıkması üzerine söz konusu şahıslar Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.

Zanlılar Selim Özdemir ve Kasım Bozdoğan’ın “Suç Gelirinin Aklanması” suçundan methaldar olduğunu belirten polis memuru Mehmet Davulcu, Selim Özdemir ve Kasım Bozdoğan’ın banka hesapları üzerinden toplamda 246 bin TL’lik havale işlemi gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Zanlılar aleyine yürütülen

soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Davulcu, zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mesutoğlu, zanlıların KKTC vatandaşı 2 kişinin zanlı Selim Özdemir’in lehinde 30’ar bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, KKTC vatandaşı 1 kişinin zanlı Kasım Bozdoğan’ın lehinde 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, zanlı Selim Özdemir’in 2 bin TL’lik nakdi teminat yatırması ve zanlı Kasım Bozdağan’ın 3 bin TL’lik nakdi teminat yatırması karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan TanKaraParaMetin Bal Karabey Kaan Uluışık
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