KAPORTA HIRSIZLARI TEMİNATA BAĞLANDI

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Behiç Akçın olayla ilgili bulguları aktardı. Akçın, zanlılar Mustafa Üzelaltınbulat ve Erdal Öztürk’ün 11 Kasım tarihinde saat 05.35 – 05.45 saatleri arasında, Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Falkon garaj önünde park halinde bulunan, Fisun Boranhan’a ait Mini Cooper marka aracın sol ön çamurluk üstünde bulunan plastikten mamul koruyucu aksamlarını çaldıkları gerekçesi ile tutuklandıklarını söyledi. Polis olayın polise intikal etmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelendiğini ve zanlıların tespit edilerek soruşturma maksatlı tutuklandıklarını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 2 haftada 1 gün ispati vücut etmeleri ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.