Kaçak balıkçılar 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Koruçam bölgesinde kaçak avlandıkları esnada yakalanan Mısır uyruklu zanlılar Ahmed Farag Taha Elzahed, Sameh Sobheye Ali Moharam, Abdelraouf El Dayed Abdelrahman, Abdou İbrahim Eid İbrahim Elgendy, Amr Mahmoud Abdou Mohamed bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Duruşmada KKTC karasularına izinsiz giren zanlıların balık avladıkları esnada yakalandıkları, teknenin ve avladıkları 10 adet kılıç balığının emare olarak alındığı açıklandı.Polis, üç gündür tutuklu olan zanlıların iade işlemlerinin tamamlanabilmesi için ek süre istedi. Polis, zanlılar Ahmed Farag Taha Elzahed, Sameh Sobheye Ali Moharam, Abdelraouf El Dayed Abdelrahman, Abdou İbrahim Eid İbrahim Elgendy ve Amr Mahmoud Abdou Mohamed’in 21 Eylül’de saat 10.00 sıralarında Girne’ de Koruçam mevkiinin 7,5 mil deniz açığına, Güney Kıbrıs Bandıralı Gia Sou Kaiki Mou Al Nikola isimli 25 metrelik balıkçı teknesiyle, KKTC karasularına herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın kanunsuz olarak girip, yetkili makamdan alınmış herhangi bir izinleri olmaksızın balıkçılık faaliyetinde bulunduklarını söyledi. Polis, zanlıların aynı gün KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilerek, Girne Turizm Limanı’na çekildiklerini ve suçüstü tutuklandıklarını ifade etti. Polis, zanlıların kullanımında bulunan balıkçı teknesi ve KKTC Karasularında yakalamış oldukları 10 adet kılıçbalığının emare olarak alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.