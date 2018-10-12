İzveren 7 yıl sonra hapis cezası aldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Değirmenlik- Lefkoşa anayolunda 14 Ağustos 2011 tarihinde saat 21.30 raddelerinde CT 200 plakalı aracı ile sağ şeritte 110 kilometre hızla süratli şekilde seyreden ve önündeki aracın ani fren yapmasıyla ona çarpmamak için direksiyonu sola kırıp, bankete düşmesiyle, iki yayaya çarparak, Shahid Zaman’ın ölüme neden olan Kemal İzveren, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurundaki davada KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin ve savunma avukatları hazır bulundu. Kararı okuyan Başkan Fadıl Aksun, sanığın mahkum olduğu Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma suçunun 7 yıla kadar hapis cezası ve/veya 5 bin TL para cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu belirtti. Ölümle neticelenen trafik kazalarının yaygınlığına değinen Aksun, Mahkemelerin Yıllık Faaliyet Raporları’na göre ölümle neticelenen trafik kazalarında düşme eğilimi olmadığını söyledi. Ölümlü trafik kazalarında son dönemlerde artış olduğunu belirten Aksun, kamu yararı gereği bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Aksun, Değirmenlik- Lefkoşa anayolunda ikinci şeritte, 110 kilometre hızla seyreden sanığın, önündeki aracın ani fren yapmasıyla ona çarpmamak için direksiyonu sola kırıp, frene bastığını ardından bankete düşüp, Yusuf Çocuk Ltd. önünde yaya olarak beklemekte olan iki yayaya çarptığını söyledi. Aksun, sanığın polise bildirdiği adresinin 7 yıl boyunca değişmemesine rağmen, davanın sanığa tebliğ edilememesini, sanığın lehine değerlendirdiklerini söyledi. Başkan Fadıl Aksun, sanığın hız limitini aşması, hısını salim hadde indirmemesi, takip mesafesini korumamasını sanığın aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, sanığın pişman oluşunu, polise yardımcı oluşunu, kazanın ardından ambulansı aramasını, trafik sicil kaydının olmayışını ve kaza günü siyah renk giyen yayaların kazada katkısal kusuru oluşunu sanığın lehine değerlendirdiklerini söyledi. Aksun, sanığa oybirliği ile 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.