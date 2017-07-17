İthal Suç Makinesi

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Ülkede turist vizesi ile bulunan ve 2016 yılında “Kasti hasar” ve “sarhoşluk” suçlarından davaları görüşülmeden, geçtiğimiz gün “Yaralama” suçu işleyen Ali Malkoç aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı Ali Malkoç, bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü, zanlı Ali Malkoç’un “Yaralama” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Serhat Özcü, kavganın 12 Temmuz tarihinde Baldöken mezarlığı içinde çıktığını ve zanlının kavga anında tasarrufunda bulundurduğu bira şişesini kırarak 42 yaşındaki A.Ü’nün koluna saplayarak yaraladığını söyledi. Serhat Özcü, zanlının 2016 yılı Nisan ayında Girne’de bir bet salonunda 189 promil alkol tesiri altında oynadığı bahis kuponu iptal edilmediği için bet salonu içinde kırıp döktükten sonra iş yerine 2 bin TL zarar verdiğini kaydetti. Özcü, zanlı Malkoç aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirterek yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.
Girne Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun zanlı Ali Malkoç’u 45 gün cezaevine gönderilmesi emrini duyan Malkoç ise salon içinde öfkesine yenik düştü. Yargıç emrini sorgulamaya çalışan Malkoç, “45 yıl verseydin” sözlerini kullanarak, Yargıcı öfkelendirdi. Zanlı Malkoç, yargıç emri ile salondan polis kontrolünde çıkarılırken, dışarıda da öfkeli hareketler sergiledi. Polis tarafından sakinleştirilen Malkoç, 45 gün cezaevine gönderildi.