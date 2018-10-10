Islah olmayan sanığa 9 ay hapis cezası…
Gamze PİR BAYKUR
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Mağusa Suriçi’nde ayni tarihte 3 farklı iş yerine girerek hırsızlık yapan sanık Onur Tiken hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı….
Mağusa’da 2018 yılı Haziran ayı içerisinde ayni tarihte Suriçi’ndeki 3 farklı iş yerine girerek hırsızlık yapan sanık Onur Tiken hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ne açıklandı. “Bina açma”, “Sirkat”, “Kasti hasar” ve “Suç işlemek kastıyla başkasının malına girme” davalarından yargılanan sanık Tiken, suçlu bulunarak 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.