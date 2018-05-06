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İşkence edip tecavüz etti
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İşkence edip tecavüz etti

Güzelyurt’ta iğrenç olay

İşkence edip tecavüz etti

Güzelyurt’ta iğrenç olay

06 Mayıs 2018 Pazar 17:14
İşkence edip tecavüz etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkmenistan uyruklu Tahir Azadov, kendisin aldattığı gerekçesiyle kız arkadaşını ciddi şekilde darp etti, üzerinde sigara söndürdü ve zorla ırzına geçti. Zanlı işkence ve tecavüz anlarını cep telefonuyla kayda da aldı. dün yapılan şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı bugün tutuklama talebiyle Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, zanlının “Cinsel tecavüz”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Cinsel saldırı”, “Şiddet tehdidi”, “Ciddi darp”, “Darp” suçlarından tutuklandığını anlattı. Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, 28 Nisan tarihinde saat 18.00 raddelerinde zanlı Tahir Azadov’un kendisi ile birlikte olmak istemeyen M.Z.’yi “seni ciddi şekilde döverim” diyerek tehdit ettiğini ve zorla genç kıza tecavüz ettiğini söyledi. Gökyay, zanlı Azadov’un tecavüz anını ve sesleri cep telefonuna kaydettiğini belirtti.

Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, zanlının dün de kız arkadaşını eve çağırdığını ve kendisini aldattığı gerekçesi ile M.Z.’nin vücuduna elleri ve ayakları ile vurarak ciddi şekilde bedensel zarar verdiğini ifade etti.

Gökyay, zanlının daha sonra müştekinin sol koluna üç kez durmaksızın sigara batırdığını belirtti.

Olayın polisin bilgisine dün darp şikâyetinin ardından geldiğini kaydeden Gökyay, Azadov’un aynı gün mahkeme emri ile tutuklandığını ve evinde arama yapıldığını söyledi. Gökyay, olayın görüntülerinin olduğu Azadov’a ait HTC marka cep telefonu ve DELL marka dizüstü bilgisayarın emare olarak alındığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Müfettiş Muavini Hasan Gökyay, zanlının yapılan sorgulamada suçunu itiraf ettiğini soruşturmanın ise henüz tamamlanmadığını söyledi.

Alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Gökyay, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Tahir Azadov’un ve müşteki M.Z.’nin ülkede yüksek öğrenim için bulundukları öğrenilirken, her iki şahsın da Güzelyurt bölgesinde bulunan bir üniversitede eğitim görüyor.

Anahtar Kelimeler:
Tahir AzadovTecavüzTürkmenistan
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