İmran tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da devriye gezen Cürümleri Öneleme Ekipleri tarafından şüpheli görülen ve aracında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı Muhammad İmran üç günün ardından bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Muhammad İmran’ın 9 Haziran 2018 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından şüpheli görülen kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada, zanlının tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emre alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı ve 3 bin TL nakit teminat şartları ile zanlıyı teminata bağladı.