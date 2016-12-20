İlkokul öğretmeni uyuşturucu satmak suçundan yakalandı



EVRİM KAMALI

KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine takibe alınan zanlılar A,Y ve H,T’nin tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. S,B’nin okul öncesi öğretmeni olarak çalışan kızı zanlı Ü,B, M,A ile birlikte zanlı C,T’de tutuklanarak Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Ali Gürkut olayla ilgili bulguları aktardı. Gürkut Narkotik polisine gelen ihbar üzerine 16 Aralık 2016 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa’da, zanlı A,Y’nin aracında ve ikametgâhında polis tarafından yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis olayın akabinde meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan zanlı H,T’nin de tespit edildiğini ve üzerinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 10 miligram hintkeneviri, bir adet elle sarılmış içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sigara bulunduğunu belirtti. Polis ayrıca zanlı H,T’nin evinde yapılan aramada ise yatak odası dolabında 7 ayrı paket içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri, komodin üzerinde bir adet içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara ve içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü bulunarak emare yapıldığını ifade etti.

Polis Çavuşu Ali Gürkut zanlılar A,Y ve H,T’nin vermiş oldukları gönüllü ifadelerinde tasarruflarında bulunan konu maddeleri 11 Aralık tarihinde 1050 TL karşılığında 14 gram olarak şuan huzurda bulunan zanlılar Ü,B ve C,T’den aldığı beyanında bulunmaları üzerine Beyoğlu ve Taşkın ile birlikte mesele ile bağlantısı olduğu düşünülen M,A’nın da tutuklandığını ifade etti. Polis zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini, zanlı M,A’nın Girne’deki ikametgahında yapılan aramada, ev içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde, bir adet içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri olduğuna inanılan sarma sigara, bir adet içerisinde hintkeneviri kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü, 3 adet tam ve 2 adet yarım MDMA içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 2 gram ağırlığında MDMA içerdiğine inanılan toz madde bulunarak emare yapıldığını belirtti.

Polis Çavuşu Ali Gürkut M,A’nın yapılan sorgulamada bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu maddeleri 12 Aralık tarihinde zanlılar Ü,B, C,T ile birlikte Güney Kıbrıs’tan 300 euro karşılığında 28 gram olarak aldıklarını ve Kermiya sınır kapısından KKTC’ye getirdiklerini üçte birini kendisinin diğerlerini de zanlılar Beyoğlu ve Taşkın’ın aldığı yönünde ifade verdiğini söyledi.

Polis ayrıca zanlı A’nın ifadesinde evde bulunan MDMA türü uyuşturucularında yine aynı kişilerle birlikte 2 Ekim tarihinde Güney Kıbrıs’a geçip oradan 500 euro karşılığında yine 28 gram hintkeneviri, 6 adet hap ve 6 gram toz MDMA aldıklarını ve Kuzeye gelerek bölüştüklerini, evinde bulunan MDMA’ların onlar olduğu itirafında da bulunduğunu belirtti.

Polis çavuşu Ali Gürkut meselenin geniş kapsamlı olarak yürütüldüğünü, alınan emarelerin tahlil sonuçlarının henüz çıkmadığını ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan bir kişinin daha arandığını belirtti. Polis ayrıca zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ve kayıp olduğuna inanılan emarelerin olduğunu belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Doktor S,B’nin kızı zanlı Ü,B’nin hastanede yapılan kontrolünde kalp hastalığı olduğu iddiası ile Doktorun Kardiyoloji bölümünde tutulması gerektiği raporu verdiği ve hastanede polis gözetiminde tutulduğunu öğrendik. Zanlı Beyoğlu ayrıca mahkemeye hemşire eşliğinde getirildi.