İki Farklı Kişinin Kimliğinde Yurtta Kaldı, Borç Bıraktı

Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan 2 farklı öğrenci yurduna başkasının kimliğine bürünerek giriş yaparak kalan ve toplamda toplam 2 bin 450 Dolar borç bıraktığı iddia edilen U. A.Y tutuklandı…Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan “Longson” ve “Home Dorm” isimli öğrenci yurtlarına farklı zamanlarda iki farklı kimlikle girdiği iddia edilen kişi tutuklandı.Aliyu Usman ile Umar Abdulkadir Bello’nun kimliklerine bürünerek yurtlarla sözleşme imzalayan ve bu yurtlarda kalmaya başladıktan sonra kimliğine büründüğü kişiler adına toplam 2 bin 450 Dolar borç bıraktığı iddia edilen U.A.Y isimli kişi tutuklandı.“Başkasının kimliğine bürünme”, “Sahte davranışla kayıt temini”, “Sahte davranışla kredi temini” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etme” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız, zanlı U.A.Y’nin 2017 yılı Haziran ayında DAÜ içerisinde faaliyet gösteren “Longson” isimli öğrenci yurduna giderek kendisini Aliyu Usman olarak tanıtıp adı edilenin kimliğine büründüğünü belirterek zanlının, Aliyu Usman aleyhinde düzenlenen sözleşmeye imza attığını söyledi. Akabinde zanlının konu yurdun 317 numaralı odasına yerleştiğini belirten Hafız, zanlının 2017 yılı Temmuz ayına kadar konu yerde kaldığını ve Aliyu Usman aleyhine 650 Dolar borç bıraktığını açıkladı.Hafız mesele ile ilgili olarak yapılan tahkikatta zanlının 20 Ekim 2014 tarihinden beri KKTC’de yasal statüsü olmadan kaldığının da tespit edildiğini açıkladı.Zanlı aleyhine yapılan ileri tahkikat neticesinde ise zanlının halen ikamet ettiği DAÜ kampüsü içerisinde bulunan “Home Dorm” isimli öğrenci yurdunda 6 Ekim 2017 tarihinde kendisini Umar Abdulkadir Bello olarak tanıtıp konu şahsın kimliğine büründüğünün ve Umar Abdulkadir Bello aleyhinde düzenlenen sözleşmeye imza atıp sahte davranışla kayıt temin ederek konu yurtta 215 numaralı odada kaldığının tespit edildiğini belirten Hafız, zanlının, Bello’nun aleyhine 1800 Dolar borç bırakarak sahtekarlıkla kredi temin ettiğinin de tespit edildiğini açıkladı.Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Hafız, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Mine Güçlüer, zanlının tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.Yenidüzen