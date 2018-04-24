İki ani ölüm

78 YAŞINDAKİ Dİ RUSSO DENİZDE, 70 YAŞINDAKİ ÖZKEMAL EVİNDE ANİ RAHATSIZLIK SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Yeniboğaziçi’nde 78 yaşındaki Yvette Marie Claudine Kersaudy Di Russo denizde, Alsancak’ta 70 yaşındaki Alper Özkemal ise ikametgahında ani rahatsızlık soncu yaşamını yitirdi.



Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 18.00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, Yvette Marie Claudine Kersaudy Di Russo Salamis Hotel’e ait plajda deniz içerisinde bulunduğu bir sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.







Alsancak’ta ise Alper Özkemal dün 17 30 sıralarından aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.



Özkemal’in otopsisinde ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu tespit edildi