Polisiye Olaylar:
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07 Temmuz 2017 Cuma 08:38

İKİ AİLE ARASINDA KIZ KAVGASI!

İKİ AİLE ARASINDA KIZ KAVGASI!
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İki aile arasında kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, 3 kişi yaralandı, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

İskele’ye bağlı Dipkarpaz’da dün gece iki aile arasında yaşanan kavgada kan aktı. İddialara göre  dün gece saat 23.00 sıralarında,  kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, Zengin ile Tugay aileleri birbirine girdi.

İki aile arasında çıkan kavga sonucunda, 43 yaşındaki İhsan Tugay, 20 yaşındaki Mehmetali Tugay ve 27 yaşındaki Ramazan Zengin yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İhsan Tugay’ın ağır, Mehmetali Tugay ile Ramazan Zengin’in hafif yaralandığı bildirildi.Dipkarpaz polisi kavga ile ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların bugün İskele Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılması bekleniyor. 
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İKİ AİLE ARASINDA KIZ KAVGASI!
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