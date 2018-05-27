Holiganlar mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Pınarbaşı -Dikmen takımları arasında oynanan futbol maçı sırasında çıkan kavga ile ilgili tutuklanan Kemal Hacıyarim ile Halil Yarımsakallı bugün girnede mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yapan polis, dün saat 17:30 sıralarında, Pınarbaşı'nda, Pınarbaşı -Dikmen takımları arasında oynanan futbol maçı sırasında, seyirciler arasında çıkan arbede sonucu Pınarbaşı Spor Kulübü Başkanı ve köyün muhtarı 40 yaşındaki Kemal Hacıyarim’in yerden aldığı taşı Dikmen tarafarlarına atarak diz kapağının kırılmasına neden olduğunu söyledi. Polis, zanlının akabinde tasarrufunda bulundurduğu bıçağı gelişi güzel sallayıp, Dikmen taraftarı Turan Bolcan (E-23) , Sinan Kuşçu (E-23) ve Ahmet Günizi’ni (E-21) vücutlarının muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaraladığını ifade etti.

Zanlı 50 yaşındaki Halil Yarımsakallı’nın da yerden aldığı taşı atarak Dikmen taraftarı İbrahim Erülkü’nün (E-17) elinin kırılmasına neden olduğunu ifade etti.Olayın ardından tüm yaralıların Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini kaydeden polis, iki zanlının da gözaltına alındığını ifade etti. Polis, alınacak birçok ifade olduğunu, zanlı Hacıyarim’in de darp edildiğine dair şikayetçi olduğunu, bu yönde de soruşturma yapacaklarını belirterek zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.