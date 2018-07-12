Hırsızlar tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne ve bölgelerinde birçok evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen Ali Akçam ile Gökhan Doğan hakkındaki soruşturma tamamlandı. İskele’de tespit edilerek yakalanan ve soruşturma amaçlı 3 gündür poliste tutuklan zanlılar bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, iki zanlının 2018 yılı Mayıs ve Haziran ayları içerisinde Girne meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili tutuklandıklarını söyledi. Polis, Ali Akçam’ın evinde yapılan aramada çalıntı kahve makinesinin tespit edildiğini belirtti. Girne bölgesinde birçok evden çalınan çeşitli marka ve ebatlarda televizyonların Mağusa’da faaliyet gösteren ikinci el eşya satış dükkânında bulunarak emare alındığını kaydeden polis, zanlıların 4 ayrı işletmeden araç kiraladıklarını, araçların üzerindeki GPS cihazlarını incelediklerini ifade etti.

Polis, yapılan inceleme neticesinde zanlıların söz konucu araçlar ile Girne, Lapta, Çatalköy, Karşıyaka ve Esentepe bölgelerinde hırsızlık amacıyla girilen 12 ikametgâhın çevresinde bulunduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Meseleyle ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme her iki zanlı hakkında tutuklu yargı kararı verirken, 45’er gün süreyle cezaevine gönderdi.