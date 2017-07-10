Hırsız Kardeş Teminata Bağlandı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Namık Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlı Murat Aydıç’ın 20 Haziran tarihinde Minareliköy’de abisi Kamil Aydıç’a ait ikametgâh içerisinden 1 adet 22 ayar Trabzon burma seti, 22 ayar yaprak motifli set, 4 adet tam ve 3 adet 22 ayar bilezik sirkat ettiğini söyledi. Polis zanlının çalmış olduğu ziynet eşyalarını Lefkoşa’da faaliyet üç ayrı kuyumcuya satarak toplamda 21,250 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek soruşturmanın tamamlandığını zanlının abisi olan Kamil Aydıç’ın ise şikâyetini geri çektiğini belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.