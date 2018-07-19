Hahampure tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeye turist olarak 13 Temmuz tarihinde giriş yapan ve bir eğlence mekânında uyuşturucu madde ile yakalanan Yogev Hahampure aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Hahampure, bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru mahkemede verdiği ifadede, zanlı Yogev Hahampure’nin hafta sonu bir eğlence mekânında üzerinde yapılan aramada 1 gram Hint keneviri ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara ele geçirildiğini anımsattı.

Zanlının 14 Temmuz tarihinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsatan polis, bu sürede zanlının evinde mahkeme emri ile arama yapıldığını söyledi. Polis, Hahampure’nin evinde yapılan aramada kilitli kasa içerisinde 3 ayrı pakette 3 gram Hintkeneviri ele geçirdiklerini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ülkede turist vizesi ile olduğuna dikkati çekerek, davalarında hazır olmasını sağlamak için 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.