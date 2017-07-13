Güler Fish’in İşletmecisi Fikri Güler Saldırıya Uğradı.

Kervansaray’da meydana gelen olayın ardından polis devreye gidi. Polis Fikri Güler’i darp eden kişiyi arıyor.Güler Fish’in işletmeciliğini yapan Fikri Güler’in saldırıya uğramasının ardından sevenleri sosyal medyadan isyan etti. Güler’in birçok arkadaşı sosyal medya hesaplarından yetkililere seslenerek en kısa sürede saldırganın yakalanmasını istedi.Edinilen bilgiye göre Fikri Güler sabahın erken saatlerine kadar hastanede tedavi edildi. Güler’in durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.