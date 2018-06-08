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Girne’de yine sanal bet operasyonu

Girne’de yasa dışı sanal bet oynattıkları gerekçesi ile tutuklanan Ahmet Cevdet Çuvalcıoğlu ve Mümin Hacıoğlu aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, zanlılar bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne’de yine sanal bet operasyonu

Girne’de yasa dışı sanal bet oynattıkları gerekçesi ile tutuklanan Ahmet Cevdet Çuvalcıoğlu ve Mümin Hacıoğlu aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, zanlılar bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

08 Haziran 2018 Cuma 19:34
Girne’de yine sanal bet operasyonu

Girne’de yine sanal bet operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de yasa dışı sanal bet oynattıkları gerekçesi ile tutuklanan Ahmet Cevdet Çuvalcıoğlu ve Mümin Hacıoğlu aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, zanlılar bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, zanlıların internet üzerinde izinsiz bahis ve kumar oynatmak suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Yahya Suiçmez, Girne’de dün direktörlüğünü Ahmet Cevdet Çuvalcıoğlu’nun yaptığı Leona Marketing isimli iş yerinde 5 adet bilgisayar, 6 adet cep telefonu ve 3 adet hard diske el koyduklarını söyledi.

Mümin Hacıoğlu polise verdiği ifadede suçunu kabul ettiğini belirten Suiçmez, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak 5’er bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmalarına karar verdi.

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Son Güncelleme: 08.06.2018 19:40
Anahtar Kelimeler:
Sanal BetAhmet Cevdet Çuvalcıoğlu Mümin Hacıoğlu
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