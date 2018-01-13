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Girne’de Silah Soruşturması

Girne’de Silah Soruşturması

Girne’de Silah Soruşturması

Girne’de Silah Soruşturması

13 Ocak 2018 Cumartesi 21:57
Girne’de Silah Soruşturması
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Girne’de Silah Soruşturması

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de aracında ve evinde iki silah bulunarak gözaltına alınan 31 yaşındaki Hasan Kuloğlu ile silahı ona verdiği öne sürülen 33 yaşındaki Yunus Emre Menekşe bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Girne’de önceki gün saat 11.00 sıralarında Hasan Kuloğlu’na ait araçta yapılan aramada 9 mm çapında magnum marka silah bulduklarını söyledi. Gözaltına alınan zanlının Lapta’daki evinde de arama yapıldığını belirten polis, duvarın içerisinde 7.65 mm’lik bir tabanca ile 3 tane 7.65 mm çapında canlı mermi ele geçirdiklerini ifade etti. Sorgulanan zanlının silahları Yunus Emre Menekşe’den aldığını söylediğini kaydeden polis, zanlı Menekşe’nin de gözaltına alındığını dile getirdi. Polis, zanlı Menekşe’nin ifadesinde silahları Lapta’da sahilde kayalar arasında bulduğunu, başı belaya girmesin diye zanlı Kuloğlu’na verdiğini iddia ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili soruşturma başlattıklarını, silahların balistik incelemeye gönderildiğini, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları ise 3 günlük süreye itiraz etmezken, zanlı Kuloğlu’nun şeker hastası olduğunu, günde 4 kez iğne yaptırdığını ve tedavisinin sürmesi gerektiğini söyledi. Zanlı Kuloğlu’nun 2014 yılında Lapta’da meydana gelen olayda başından silahla vurulduğunu, babasının ise kurşunlanarak öldürüldüğünü de belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

Son Güncelleme: 13.01.2018 23:07
Anahtar Kelimeler:
SilahYunus Emre MenekşeHasan Kuloğlu
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