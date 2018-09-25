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Girne'deki çekiçli soygunla ilgili tutuklanan 3 kişiden 2'si erkek biri kadın
TUTUKLANAN 3 KİŞİDEN 2’Sİ ERKEK...
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Girne'deki soygunla ilgili 3 kişi tutuklandı
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GİRNE'DEKİ SOYGUNLA İLGİLİ 3 KİŞİ...
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Girne'deki çekiçli soygunla ilgili tutuklanan 3 kişiden 2'si erkek biri kadın

Girne'deki çekiçli soygunla ilgili tutuklanan 3 kişiden 2'si erkek biri kadın

25 Eylül 2018 Salı 12:31
Girne'deki çekiçli soygunla ilgili tutuklanan 3 kişiden 2'si erkek biri kadın

GİRNE'DEKİ ÇEKİÇLİ SOYGUNLA İLGİLİ TUTUKLANAN 3 KİŞİDEN 2’Sİ ERKEK BİRİ KADIN

Polis, Girne'de şoförün çekiçle etkisiz hale getirilip, beraberindeki paranın çalındığı olayla ilgili dün akşam tutukladığı 3 kişinin isimlerinin baş harflerini ve cinsiyetlerini açıkladı. 3 kişiden 2’si erkek biri kadın.

Polisten yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.B.(E-23) ve A.S.(E-30) ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan S.Ü.(K-35) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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