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Girne'de Uyuşturucu Operasyonu

Girne'de Uyuşturucu Operasyonu

15 Aralık 2017 Cuma 20:31
Girne'de Uyuşturucu Operasyonu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Narkotik Şubesi Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan Mısır uyruklu zanlılar Ahmed Khaled Selim Mohamed Faggal, Abdelrahman Sayed Abouelwafa Ahmed, Mahmoud Ahmed Mohamed Ahmed Salem, Youssef Attıa Ramadan Antar İbrahim’in, Suriyeli Mohamad Rajab Baaj ve Kıbrıslı Rum zanlılar Constantinos Chrıstoforou ve Chrıstakıs Polykarpou hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılardan dördü Girne, üçü ise Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.İlk etapta tutuklanan Maria Theocharous’un ise suçla bağlantısının olmadığı anlaşılarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılardan Chrıstakıs Polykarpou 1 ay cezaevine gönderilirken, Constantinos Chrıstoforou 3 ay cezaevine yollandı.Zanlı Rajab ise yurtdışı çıkış yasağı, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Ahmed Khaled Selim Mohamed Faggal,10 bin TL nakit teminat, 50 bin TL şahsi kefalet senedine imza atması, zanlılar Abdelrahman Sayed Abouelwafa Ahmed,Mahmoud Ahmed Mohamed Ahmed Salem, Youssef Attıa Ramadan Antar İbrahim ise 20 bin TL nakit, ikişer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve her zanlının 300 bin TL tutarında kefalet senedine imza atması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Son Güncelleme: 15.12.2017 22:03
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuAhmed Khaled Selim Mohamed FaggalAbdelrahman Sayed Abouelwafa AhmedMahmoud Ahmed Mohamed Ahmed SalemYoussef Attıa Ramadan Antar İbrahimMohamad Rajab BaajConstantinos ChrıstoforouChrıstakıs PolykarpouMaria Theocharous
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