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Girne'de Sanal Kumar ve Bahis Operasyonu

Girne'de Sanal Kumar ve Bahis Operasyonu

15 Aralık 2017 Cuma 19:16
Girne'de Sanal Kumar ve Bahis Operasyonu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Her geçen gün artan internet üzerinden yasa dışı kumar oynatma olayına bir yenisi daha ekledi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği Ekiplerinin, Girne’de düzenlediği 2 farklı operasyonda 6 kişi tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar işletmeci Hakan Törehan, Müdür Cemal Kandemir, Şef Mehmet Mustafa Gün, çalışanlar Berat Tolga Uzaldı ile Emrullah Ünlü ve Spelia Trading Ltd.İşletmecisi Nodir Pulatov bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Yahya Suiçmez, mahkemede verdiği yeminli ifadede, bir şikayet üzerine, Girne Ilgaz Sokakta faaliyet gösteren Spelia Trading Limited isimli işyerinde yapılan aramada, yasaya aykırı olarak internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına olanak sağlandığının tespit edildiğini söyledi.

Operasyonun, bir şahsın kazandığı 45 bin TL’yi işletmenin sahibi Pulatıv’dan alamaması nedeniyle şikayeti üzerine düzenlendiğini söyleyen tahkikat sorumlusu, operasyonda, 4 adet bilgisayar, 4 telefon ve 1 kamera kayıt cihazının emare olarak alındığını belirtti.

Polis, çıkarılan zanlının 3 gün tutuklu kalması talebinde bulundu.

Mahkeme huzuruna daha sonra, ikinci operasyonda tutuklanan 5 zanlı çıkarıldı.

Yahya Suiçmez, meseleyle bağlantılı olarak, işyeri işletmecisi ile 4 işyeri çalışanının tutuklandığını söyledi.

Polis, yapılan aramada, 26 bin 341 TL, yüzlerce hesap cüzdanı, sim kartı, banka kartı , 57 adet bilgisayar, 58 banka hesap bilgileri için kullanılan telefon, binlerce belge ve doküman bulunduğunu ifade etti.Polis, soruşturmanın devam ettiğini, 34 kişiden ifade alındığını ve 100’e yakın kişiden de ifade alacaklarını belirterek zanlıların 3’er gün tutuklu kalmasını talep etti.Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da, yeni başlayan tahkikatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla, zanlılar aleyhinde 3’er gün tutukluluk emri verdi.

Son Güncelleme: 15.12.2017 20:41
Anahtar Kelimeler:
SanalBetHakan TörehanCemal KandemirMehmet Mustafa GünBerat Tolga UzaldıEmrullah ÜnlüPelia Trading LtdNodir Pulatov
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