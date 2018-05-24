Girenitlioğlu 4 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde sahte çek düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla eşya temini suçlarından yargılanan Okan Girenitlioğlu hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan heyet sanığı 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararda, ekonomi yaşamında sıklıkla kullanılan çeklerin sahtelenmesinin güven sarsıcı, ticari ilişkileri zedeleyici bir suç olduğu belirtildi. Sanığın işlediği suçların toplum huzurunun bozan suçlar olduğunu kaydeden ağır ceza heyeti, oy birliği ile sanığı 4 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.