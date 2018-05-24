Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101090
ALTIN
200.828
DOLAR
4.7878
STERLİN
6.3958
EURO
5.6116
Uyuşturucu ziraatına 12 ay hapis
UYUŞTURUCU ZİRAATINA 12 AY HAPİS
Girenitlioğlu 4 ay hapis yatacak
GİRENİTLİOĞLU 4 AY HAPİS YATACAK
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Unutulan cep telefonunu çaldı
GİRNE'DE HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Doktor: Tam bir vahşet!
Kapat

Girenitlioğlu 4 ay hapis yatacak

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde sahte çek düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla eşya temini suçlarından yargılanan Okan Girenitlioğlu hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Girenitlioğlu 4 ay hapis yatacak

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde sahte çek düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla eşya temini suçlarından yargılanan Okan Girenitlioğlu hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:36
Girenitlioğlu 4 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

banner277
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde sahte çek düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla eşya temini suçlarından yargılanan Okan Girenitlioğlu hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan heyet sanığı 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararda, ekonomi yaşamında sıklıkla kullanılan çeklerin sahtelenmesinin güven sarsıcı, ticari ilişkileri zedeleyici bir suç olduğu belirtildi. Sanığın işlediği suçların toplum huzurunun bozan suçlar olduğunu kaydeden ağır ceza heyeti, oy birliği ile sanığı 4 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Son Güncelleme: 24.05.2018 17:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu ziraatına 12 ay hapis
Uyuşturucu ziraatına 12 ay hapis
Güzelyurt’ta yangın
Güzelyurt’ta yangın
Lefkoşa'da uyuşturucu
Lefkoşa'da uyuşturucu
Unutulan cep telefonunu çaldı
Unutulan cep telefonunu çaldı
Gazimağusa’da iş kazası
Gazimağusa’da iş kazası
Güzellik salonunun tabelasını kesti tutuklandı
Güzellik salonunun tabelasını kesti tutuklandı
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
4 yıl hapis yatacak
4 yıl hapis yatacak
Gök suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı
Gök suçsuz olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı
Güzelyurt ve Lefke'de uyuşturucu
Güzelyurt ve Lefke'de uyuşturucu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim