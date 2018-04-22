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Frank içkileri içemeden yakalandı

Hırsızlıktan tutuklandı

Frank içkileri içemeden yakalandı

Hırsızlıktan tutuklandı

22 Nisan 2018 Pazar 21:12
Frank içkileri içemeden yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Haspolat - Güngör yolu üzerinde faaliyet gösteren Picobelle isimli iş yerinin kapı camını kırıp içeriden hırsızlık yapan zanlı Thebe Frank tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Namık Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlı Thebe Frank'ın 21 Nisan 2018 tarihinde, saat 05.00 sıralarında, Haspolat 'da faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Mustafa Çalışkan'ın yaptığı Picobelle isimli Bar’ın doğuya bakan 62x188 ebatlarındaki alüminyum kapısının çift camını kasten ve kanunsuz olarak olay yerinde bulunan sandalye ile kırıp hasara uğrattıktan içeriye girdiğini söyledi. Polis olayın akabinde zanlının söz konusu iş yerinin Bar bölümünde muhafaza edilen toplam 388 TL değerindeki çeşitli markalardaki 10 şişe alkollü içkiyi ve 300 TL nakit parayı alıp kaçtığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Özkan zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve evinde mahkeme emri ile yapılan aramada çalınan içki şişelerinin ikametgâhında tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Namık Özkan tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Thebe FrankHırsız
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