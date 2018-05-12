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Firariye yardım edenler tek tek bulunuyor

Firari cinayet mahkûmu Yılmaz Gümüş’ün hastaneden kaçarak Güney Kıbrıs’a geçmesine yardımcı olduğu gerekçesi ile tutuklanan Murat Şehitoğlu bugün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Firariye yardım edenler tek tek bulunuyor

Firari cinayet mahkûmu Yılmaz Gümüş’ün hastaneden kaçarak Güney Kıbrıs’a geçmesine yardımcı olduğu gerekçesi ile tutuklanan Murat Şehitoğlu bugün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:53
Firariye yardım edenler tek tek bulunuyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Firari cinayet mahkûmu Yılmaz Gümüş’ün hastaneden kaçarak Güney Kıbrıs’a geçmesine yardımcı olduğu gerekçesi ile tutuklanan Murat Şehitoğlu bugün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü olayla ilgili bulguları aktardı. Özcü huzurda bulunan zanlı Murat Şehitoğlu’nun 8 Mayıs’da muayene için götürüldüğü Girne Dr. Akçiçek Hastanesiden firar eden ve daha sonra da Güney Kıbrıs’a kaçtığı tespit edilen Yılmaz Gümüş’e yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis zanlı Şehitoğlu’nun 12 Mayıs günü Ledra Palas Sınır Kapısından KKTC’ye giriş yaparken tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Serhat Özcü mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiğini 11 Mayıs tarihinde mesele ile ilgili olarak 2 kişinin daha tutuklandığını ve aleyhlerine 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis meselenin bütün olarak soruşturulduğunu ve tahkikatın birleştirile bilmesi için zanlının ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğlu soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, iddiaları araştırması için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz GümüşCinayetKatilGirneKacakGüney KıbrısMurat Şehitoğlu
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