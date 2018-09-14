FETÖ'cü tutuksuz yargılanacak

FETÖ'cü teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel soruşturma ekibi tarafından 10 Eylül günü Girne’de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla soruşturma maksatlı gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si suça bağlantıları olmadığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılırken, F.T. isimli zanlıysa ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel soruşturma biriminde görevli polis çavuşu Namık Kemal Baz F.T.’nin “Yasa Dışı Cemiyet Üyeliği” ve “Yasa Dışı Yayın Bulundurma” suçlarından tutuklu olduğunu söyledi. Namık Kemal Baz, zanlının 10 Eylül günü Girne’de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığını ifade etti. Zanlı F.T.’nin kalmakta olduğu evde yapılan aramada FETÖ terör örgütüne ait doküman ve belgelerin bulunduğu bir adet laptop bilgisayarın ele geçirildiğini dile getiren Baz, zanlıya ait laptop bilgisayarda yapılan incelemede FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in konuşmalarının yer aldığı video kayıtlarının bulunduğunu ifade etti. Ülkemizde yüksek lisans öğrencisi olarak bulunan zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Baz, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı F.T.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanıp, tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulması, en yakın polis karakoluna haftada 1 kez ispat-ı vücut yapması ve KKTC vatandaşı 1 kişinin zanlı lehinde 20 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi