Polisiye Olaylar:
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11 Ocak 2017 Çarşamba 13:00

Evraklar bulunamadı

Eski kız arkadaşına ait evrakları yalan söyleyerek çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Durusoy Zengin teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Evraklar bulunamadı
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Evraklar bulunamadı


EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER



Lefkoşa’da eski kız arkadaşına ait evrakları yalan söyleyerek çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Durusoy Zengin teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer Huzurda bulunan zanlı Durusoy Zengin’in 10 Aralık 2016 tarihinde Lefkoşa’da eski kız arkadaşı Zamira Guzyyeva’ya ait olan iki adet Türkmenistan pasaportunu, askerlik belgesini ve okul diplomasını, arkadaşının bakıcılık yaptığı ikametgâhın sahibine kaza yaptığını söyledikten sonra polise götüreceği gerekçesi ile aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada 1 gün ispati vücut etmesi koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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