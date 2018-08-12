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Erdoğan açık açık tehdit etti

"Saldırdılar ne oldu? Hiç. Batmış Yunanistan'a derece veriyorlar. Bitmiş zaten versen ne yazar. Türkiye'nin notunu düşürecekmiş, indirsen ne yazar?"

Erdoğan açık açık tehdit etti

"Saldırdılar ne oldu? Hiç. Batmış Yunanistan'a derece veriyorlar. Bitmiş zaten versen ne yazar. Türkiye'nin notunu düşürecekmiş, indirsen ne yazar?"

12 Ağustos 2018 Pazar 22:45
Erdoğan açık açık tehdit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Valilik yemeğinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Saldırdılar ne oldu? Hiç. Batmış Yunanistan'a derece veriyorlar. Bitmiş zaten versen ne yazar. Türkiye'nin notunu düşürecekmiş, indirsen ne yazar?

Bu millet mandacılığı 100 yıl önce elinin tersiyle itmiş bir millettir.

Milletimiz müsterih olsun. Sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Battık gittik işi sağlama alalım yoluna tevessül etmeyin. Ederseniz yanlış yaparsınız. Bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz.

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