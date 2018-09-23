Ercan’dan gelip Güney’e kaçak geçti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Ercan Havaalanından turist olarak giriş yaptıktan sonra yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçen zanlı Ahmet Demir tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli huzurda bulunan zanlı Ahmet Demir’in 22 Eylül tarihinde saat 18.00 sıralarında Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaptığını ve giriş yaptıkdan kısa bir süre sonra Lefkoşa’da henüz tespit edilemeyen bir yerden Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığını söyledi. Polis zanlının 23 Eylül tarihinde ise Lokmacı sınır kapısından ülkeye giriş yapmak istediği sırada tespit edilerek suçüstü yakalandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Civisilli zanlının yeni tutuklandığını ve henüz gönüllü ifade vermediğini, ayrıca Güney Kıbrıs’a nasıl gittiğinin araştırılacağını belirterek zanlının ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.