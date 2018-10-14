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Ercan'dan çıkış yapamadılar

2 kişi yakalandı

Ercan'dan çıkış yapamadılar

2 kişi yakalandı

14 Ekim 2018 Pazar 10:44
Ercan'dan çıkış yapamadılar

13.10.2018 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Ercan Hava Limanı’nda D.K.M. (K-20), A.M.M. (E-19)'den yurtdışına gitmek için temin etmiş olduğu bir başkasının kimliğine bürünüp çıkış yapmak için kimliği görevli memura verip tedavüle sürdükten sonra sahte davranışla kayıt temin etmiştir. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.         
 

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