Ercan'da yine uyuşturucu

13.09.2018 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Ercan Havaalanında, KKTC'ye giriş yapan M.B.(E-34)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



