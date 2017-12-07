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07 Aralık 2017 Perşembe 10:27

Emirzade Tilki Şoför Okulunda Sahte Ehliyet Skandalı

Ülkemizde sahte evrakla ülkede olmayanlara ehliyet temin ettikleri gerekçesi ile yaklaşık 8 aydır başlatılan soruşturma kapsamında suça dâhil olduğu tespit edilen Şoför Okulu sahibi zanlı Emirzade Tilki’de tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Emirzade Tilki Şoför Okulunda Sahte Ehliyet Skandalı
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Ülkemizde sahte evrakla ülkede olmayanlara ehliyet temin ettikleri gerekçesi ile yaklaşık 8 aydır başlatılan soruşturma kapsamında suça dâhil olduğu tespit edilen Şoför Okulu sahibi zanlı Emirzade Tilki’de tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Tolga Ateşli olayla ilgili bulguları aktardı. Ateşli, huzurda bulunan zanlı Emirzade Tilki’nin Ağustos 2014 tarihinde başkasına ait bir firma üzerinden Türkiye’de bulunan Ahmet Bilir için çalışma izni çıkarttığını söyledi. Polis konu izinin temin edilmesinin ardından zanlının daha sonra adına kayıtlı Şoför Okulu üzerinden Bilir’in B sınıfı ehliyet için ders aldığını gösterip sahte evraklar düzenlediğini ve KKTC’de bulunmamasına karşın sahtekârlıkla B sınıfı ehliyet almasını sağladığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak zanlı Emirzade Tilki aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi, 3 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin her birinin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Hatırlanacağı üzere Emirzade Tilki KKTC Şoför Okulları birliğinin mevcut başkanı olan kardeşi Barış Tilki’ye karşı yasal olmayan bir şekilde genel kuruluş düzenlemiş ve Başkanlığını ilan etmişti. Ancak konu seçim kaymakamlık tarafından onaylanmayınca 2 ay süren başkanlığı düşürüldüğünden konu birlikten yandaşları ile istifa edip Bağımsız Şoför Okulları birliğine geçmişlerdi.

Emirzade Tilki 2 aylık başkanlığı döneminde şu anda methaldar olduğu suç ile aynı şekilde yargılanmasına başlanan 3 Ehliyet Müfettişi Taner Nusret, Münür Gayi ve Savaş Gökdeniz’in görevlerinden alınması üzerine imza kampanyası başlatmış ve geri dönmeleri talep etmişti. 
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