Elektrik kablosu hırsızlığı

14-15.09.2018 tarihleri, 20:00-01:30 saatleri arasında, Alsancak'ta faaliyet gösteren Merit Royal Otel’in güney kısmında bulunan malzeme deposunun doğu kısmındaki çit telleri kesilerek hasara uğratıldıktan sonra malzeme deposu içerisinde monteli bulunan güvenlik kamerası hasara uğratılmış ve akabinde de çeşitli ebatlarda toplam 486 metre uzunluğundaki elektrik kabloları çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.A.(E-51) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.