Durukan tutuksuz yargılanacak

Durukan teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de yasa dışı sanal bet oynattığı gerekçesi ile tutuklanan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Semih Durukan, bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Ertem Hoca, zanlı Semih Durukan’ın “Beden Eğitimi ve Spor Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Ertem Hoca, yapılan operasyonda 438 adet birçok şâhısa ait banka ve kredi kart bilgileri, 733 adet farklı sim kart ve bir adet diz üstü bilgisayara el koyduklarını kaydetti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 100 Bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.