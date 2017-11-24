Dolandırıcı Gülen 7 Gün Daha Tutuklu Kalacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne’de Lemar isimli süpermarketten aldıklarını ödemeden çıkan yakın tanıdığı olan C.T isimli şahsı tehdit ederek binlerce lira parasını alan zanlı Gülen Dilnavaz Gencer hakkındaki soruşturma sürüyor. Şantajla 25 bin Sterlin nakit para ve 250 bin TL değerinde ziynet eşyası alan zanlının aldıklarını mafyaya verdiğini iddia etmesi üzerine polis, suç ortaklarının peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma sürerken, zanlı bugün ek süre talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten polis, 2017 yılı içerisinde meydana gelen olayda zanlının yakın tanıdığı olan C.T.’yi Naci Talat caddesi üzerinde faaliyet gösteren alışveriş merkezinden aldığı çikolataları ödemeyi unuttuğu yönünde kendisini uyardığını söyledi. Polis, zanlının C.T.’ye “Lemar’ da yaptığın olayın büyümesini istemezsen bize ödeme yapacaksın” dediğini ve kendisine ödeme yapmasını istediğini kaydetti. Polis, zanlının C.T.’den 25 bin Sterlin nakit para ve 250 bin TL değerinde ziynet eşyalarını aldığını belirtti. C.T.’nin konuyu yakınlarına anlatması üzerine olayın polise yansıdığını belirterek soruşturma başlattıklarını kaydeden polis, zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve ifade verip işlediği suçu itiraf ettiğini söyledi. Zanlıdan aldığı para ve altınları ne yaptığına dair izahat istendiğinde mafyaya verdiği yönünde itirafta bulunduğunu ifade eden polis, Gencer’in suç ortaklarının olduğunu ve olayın açığa kavuşması için soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, soruşturma kapsamında zanlının tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.