Demirkaya’yı BM Askeri Yakaladı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlı Şahin Demirkaya’nın ülkemize Girne Turizm Limanından 7 Temmuz tarihinde saat 15.00 raddelerinde Türkiye’den gelerek giriş yaptığını ve ayni gün Lefkoşa’da Lokmacı Sınır Kapısı yakınlarında saat 22.30 raddelerinde askeri birliğe girerek yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken BM askerleri tarafından yakalandığını söyledi. Polis zanlının BM Askerlerinden teslim alındığını, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın yeni olduğunu belirterek soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.