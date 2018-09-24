Demir hırsızları tutuksuz yargılanacak

Demir hırsızları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dumlupınar bölgesinde bir inşaattan demir çalarken suçüstü yakalanan zanlı Ahmet Devecigiller ve Ahmet Karacuva teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlılar Ahmet Devecigiller ve Ahmet Karacuva’nın 20 Eylül 2018 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Candemir Sokak Dumlupinar adresinde bulunan Mehmetçik Development'e ait inşaattan henüz miktarı tespit edilemeyen etriye demirlerini kullanımlarında bulunan JH 067 plakalı araç içerisine yükledikleri esnada polisi fark etmeleri üzerine bahse konu araca binip kaçmaya başladıktan sonra yakalanıp suşüstü tutuklanadıklarını söyledi. Polis zanlıların kullanımında bulunan araç içerisinde bulunan etriye demirleri ile muhtelif demir hurda malzemelerinin emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis memuru Sevinç, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini söyleyerek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, birer kefilin 20 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi