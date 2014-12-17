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Cingöz 6 Ay Hapis Yatacak…

Ercan Havalimanı’nda tasarrufunda 9 gram 586 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak tutuklanan sanık İbrahim Cingöz, 6 yıl hapse mahkum edildi.

Cingöz 6 Ay Hapis Yatacak…

Ercan Havalimanı’nda tasarrufunda 9 gram 586 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak tutuklanan sanık İbrahim Cingöz, 6 yıl hapse mahkum edildi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 16:20
Cingöz 6 Ay Hapis Yatacak…
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Ercan’da üst üste giydiği iç çamaşırında iki paket halinde 394 gram eroin ile yakalan Olcay Yarar dün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi tarafından suçlu bulunup mahkûm edildi.
Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Ömer Güran, Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı ve Yargıç Alev Ulunay’ın oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Esendağlı açıkladı. Kararda sanık aleyhine ve lehine olan olguları değerlendirdiklerini belirten Esendağlı sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi olduğunu ve aynı suçu daha öncede işlediğini ve yakalanmadığını daha sonra yeniden yapmaya çalışırken yakalandığını belirtti. Sanığın bu işi para kazanmak için yaptığını bu nedenle ciddi ve caydırıcı bir ceza verilmesinin elzem olacağına bulgu yaptıklarını belirten Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı
 

Son Güncelleme: 17.12.2014 16:21
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Kıbrıs ManşetCingöz 6 Ay Hapis YatacaK
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