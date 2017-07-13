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13 Temmuz 2017 Perşembe 15:15

Cinayet Zanlısı Cezaevinde

Cinayet Zanlısı Cezaevinde
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Cinayet Zanlısı Cezaevinde

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye - İstanbul’da cinayet suçundan aranan ve Şubat 2017 tarihinde Hasppolat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalandıktan sonra ülkeye sahte kimlikle girdiği tespit edilen Hakan Erkoç bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Üzerinde 6 adet uyuşturucu hap bulundurma suçundan yargılanarak hapse mahkûm edilen zanlı Erkoç Türkiye’de işlediği cinayetten dolayı aranan şahıs olması nedeni ile TC’ye iade işlemleri için cezaevine tutulması talebi ile bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Talebi mahkemeye aktaran polis, İstanbul’da 18 Aralık 2016 tarihinde Bağcılar bölgesinde kasten adam öldürme suçundan Bakırköy 6.Sulh ve Ceza Mahkemesi’nin zanlı hakkında yakalama emri olduğunu ifade etti. Polis, TC İçişleri Bakanlığı’nın KKTC yetkili makamları ile temasa geçerek zanlının iadesini talep ettiğini belirtti. Zanlının KKTC’de uyuşturucu hap ithal ve tasarrufu suçu işlediğini, bu suçtan dolayı hüküm giydiğini belirten polis, zanlının bugün (dün) şartlı tahliye olacağını ancak hakkında iade talebi olduğunu ifade etti. Polis, iade işlemleri tamamlanıncaya kadar zanlının 30 gün süre ile cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlı için diplomatik kanalların iade talebinde bulunduğunu belirterek, iade işlemleri tamamlanıncaya kadar zanlının 30 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Türkiye’de cinayet suçundan aranan zanlı 9 Ocak 2017 tarihinde sahte kimlik ile KKTC’ye giriş yapmış, 2 Şubat tarihinde ise uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı.


 
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