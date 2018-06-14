Cin tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaparken üzerinde üzerinde yapılan aramada 28 gram uyuşturucu madde bulunan Ozan Cin, bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 12 Haziran 2018 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan Ozan Cin’in üzerinde yapılan aramada yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.Zanlının tutuklandığını,ifade verdiğini kaydeden polis, uyuşturucu maddeyi 400 Euro karşılığında Rum tarafından Mihail isimli bir şahıstan 28 gram aldığını itiraf ettiğini söyledi. Zanlının benzer suçtan 2 sabıkası olduğunu kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, iki kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve beş bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.