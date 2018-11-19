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Cebeci tutuklu bekleyecek

Cebeci tutuklu bekleyecek

19 Kasım 2018 Pazartesi 20:22
Cebeci tutuklu bekleyecek

Cebeci tutuklu bekleyecek

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize Hafta sonu kumar oynamak için giriş yapan ve Girne’de bir otele yerleşen Gürcan Cebeci, otelin casino bölümünde yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrılmak istedi. Kaldığı odaya zarar verdiği tespit edilen zanlı polise şikâyet edilerek tutuklanması sağlandı. Zanlı Cebeci, bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı Gürcan Cebeci’nin “Kasti hasar” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının önceki gün kaldığı 404 numaralı otel odasına saat 13.00 – 19.30 raddeleri arasında söz konusu suçu işlediğini söyledi. Yanaroğlu, zanlının kaldığı odada tekli koltuk üzerinde üç beş kez sigara izmariti bastırdığını, iki ayrı LCD TV’nin camlarını çizerek toplamda 6 bin TL hasar verdiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve ülkemizde turist statüsünde olan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü geçmeyecek şekilde hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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