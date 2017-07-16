Polisiye Olaylar:
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16 Temmuz 2017 Pazar 11:44

Borcu Var Diye Hırsızlık Yaptı

Borcu Var Diye Hırsızlık Yaptı
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Borcu Var Diye Hırsızlık Yaptı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Göçmenköy’de bulunan Nicosia Bet Ofisi isimli işyerinden borcu olduğu gerekçesi ile ofise ait para çantasını içindeki paralar ile çalan zanlı Çetin Yıldız koşarak kaçmaya çalıştığı sırada devriye gezen polis memuru Serkan Özada tarafından fark edilerek suçüstü yakalandı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil huzurda bulunan zanlı Çetin Yıldız’ın 15 Temmuz tarihinde saat 10.00 raddelerinde Göçmenköy’de faaliyet gösteren Nicosia Bet Ofisi isimli işyerine giderek ofis içerisinde bulunan ofise ait para çantasını içindeki 13 250 TL nakit parayı çalarak ofis içerisinden koşarak kaçtığını söyledi. Polis zanlının koşarak kaçtığı sırada olay mahallinde devriye de bulunan Cürümleri Önleme Şubesinde görevli Polis memuru Serkan Özada tarafından fark edilmesi üzerine takip edildiğini ve Lefkoşa Türk Belediyesine ait oto park içerisinde suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı Pişman olduğunu, bu suçu borçlarından ötürü işlediğini, yeni çocuk sahibi olduğunu ve çocuğunun hasta olduğunu, bu nedenle hastanede yatan çocuğuna baka bilmek için borç para aldığını söyledi. Zanlı borcu aldığı kişilerin kendisine borcunu ödemesi için baskı yaptığını belirterek bu şu işleyip borçlarını ödemeyi düşündüğünü ifade etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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