Bonzai Soruşturması Sürüyor



Evrim KamalıKıbrıs Manşet Özel HaberMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir huzurda bulunan zanlı olarak Alpay Sadrazam’ın Gönyeli’de 19 Eylül tarihinde tasarrufunda bulunan yaklaşık 50 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan üç adet sarma sigara bulunmuş ve zanlı tutuklanmıştı. Polis zanlının vermiş olduğu ifade doğrultusunda konu uyuşturucu maddeyi zanlı Uğurcan Bük’den aldığını söylemesi üzerine zanlı Bük’ün de tutuklandığını belirtti.Polis memuru Kağan Kurtbir zanlılardan alınan ifadeler doğrulturunda Eylül Ayı içerisinde her iki zanlının birlikte Mağusa’da şuan aranmakta olan bir şahıstan 1000 TL karşılığı 20 gram madde aldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahsında bulunduğunu belirterek zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürkad zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.